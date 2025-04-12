От -5 °С до +22 °С: какая погода ждет белорусов в выходные 12.04.2025, 15:31

Синоптики поделились прогнозом.

12 апреля, В Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью и утром во многих районах небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3–8 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до +1 °С, максимальная днем от +4 °С по востоку до +12 °С по западу.

В следующие два дня будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 13 апреля, местами небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах по востоку слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный днем с переходом на южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью от -2 °С по юго-востоку до +6 °С по северо-западу, максимальная днем от +6 °С в восточных районах до +19 °С в юго-западных.

В понедельник, 14 апреля, ночью преимущественно без осадков, утром и днем преимущественно по западной половине кратковременные дожди. Ветер южной четверти 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +1 °С по востоку до +9 °С по западу, днем от +12 до +19 °С, местами по западу до +22 °С.

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