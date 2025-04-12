закрыть
12 апреля 2025, суббота, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп продлил пакет санкций против РФ, введенный Байденом

7
  • 12.04.2025, 19:55
  • 2,094
Трамп продлил пакет санкций против РФ, введенный Байденом

На год.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России. Соответствующий документ, заверенный подписью Трампа, появился на сайте Федерального реестра США.

Речь идет о пакете санкций, введенном еще предыдущим президентом США Джо Байденом.

Санкции будут продлены до 15 апреля 2026 года.

Россию в документе обвиняют во вмешательстве в американские выборы и волеизъявление их союзников, злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, транснациональной коррупции, давлении на свободу прессы, подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов, нарушении общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников