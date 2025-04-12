Трамп продлил пакет санкций против РФ, введенный Байденом 7 12.04.2025, 19:55

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На год.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России. Соответствующий документ, заверенный подписью Трампа, появился на сайте Федерального реестра США.

Речь идет о пакете санкций, введенном еще предыдущим президентом США Джо Байденом.

Санкции будут продлены до 15 апреля 2026 года.

Россию в документе обвиняют во вмешательстве в американские выборы и волеизъявление их союзников, злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, транснациональной коррупции, давлении на свободу прессы, подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов, нарушении общепринятых принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

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