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Названы самые богатые города мира

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  • 14.04.2025, 7:48
  • 4,344
Названы самые богатые города мира

Кто в лидерах.

Названы самые богатые города планеты.

Свежий рейтинг опубликован компанией Henley & Partner.

В итоге первое место (и не впервые) досталось Нью-Йорку. В этом мегаполисе проживают 384 500 миллионеров, 66 из которых – миллиардеры.

На втором месте по уровню богатства расположились Сан-Франциско и Кремниевая долина, где число миллионеров составляет 342 тыс., а количество миллиардеров достигло 82.

На третьем месте оказался Токио – 292,3 тыс. миллионеров и 18 миллиардеров.

В десятку самых обеспеченных городов также вошли:

Сингапур (242,4 тыс. и 30 соответственно)

Лос-Анджелес (220,6 тыс. и 45)

Лондон (178 тыс. и 23)

Париж (160,1 тыс. и 22)

Гонконг (154,9 тыс. и 40)

Сидней (152,9 тыс. и 22)

Чикаго (127,1 тыс. и 25).

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