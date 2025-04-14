Ученые рассказали, как деньги влияют на брак 14.04.2025, 10:10

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Не в деньгах счастье?

Международная группа ученых обнаружила, что пары, которые чрезмерно сосредоточены на деньгах, хуже общаются о финансовых вопросах и в целом испытывают меньшее удовлетворение от брака. С другой стороны, супруги, которые разделяют схожие финансовые установки — так называемые «денежные сценарии», — лучше взаимодействуют при обсуждении финансовых вопросов, что может положительно влиять на их отношения. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

В исследовании приняли участие 1153 супружеские пары из США, состоящие в браке в среднем около восьми лет. Оценивались четыре типа денежных сценариев: избегание денег, культ денег, ассоциация денег со статусом и стремление к финансовой конфиденциальности. Особое внимание привлекли пары с высокими показателями по сценарию «культ денег» — такие супруги чаще испытывали трудности в обсуждении финансов и были менее довольны своим браком.

«Люди, которые верят, что деньги приносят счастье, склонны к материализму и хроническому недовольству», — отметила автор исследования Эшли Лебэрон-Блэк. — «Это мешает конструктивному диалогу и подрывает гармонию в отношениях».

Однако ключевым фактором оказалось не столько наличие или отсутствие конкретного сценария, сколько сходство между партнерами. Пары, чьи установки совпадали в целом, даже если не по каждому пункту, легче находили общий язык в финансовых вопросах. Это, в свою очередь, укрепляло их отношения.

Исследование не выявило значимых различий между мужчинами и женщинами в том, как денежные сценарии влияют на общение и удовлетворенность — обе стороны одинаково подвержены этим механизмам. Но ученые подчеркивают: чтобы лучше понимать друг друга, супругам стоит изучить не только свои траты, но и глубинные установки, лежащие в их основе.

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