Что с картошкой в магазинах Минска? 2 14.04.2025, 13:17

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Чтобы купить главный белорусский овощ, минчанам приходится долго «копаться» в ящиках.

«Салідарнасць» сделала обзор картошки в магазинах Минска – пощупали, оценили. Спойлер: печальная картина.

Чтобы купить в середине апреля самый главный белорусский овощ, минчанам приходится долго «копаться» в ящиках и выбирать клубни получше. Как правило, в магазинах можно найти только один вид картошки.

Даже дорогой картофель урожая 2024 года имеет не очень товарный «уставший» внешний вид. По нашим наблюдениям, покупатели берут не больше полутора-двух килограммов на руки.

Самая дешевая цена на картофель в Минске – 1,08 рублей за кг. По такой цене, причем единственный вид картофеля в овощном отделе, мы нашли в небольших магазинах «у дома» – «Копеечка», «Евроопт» и в большом магазине «Соседи». Выглядит он не очень презентабельно – сморщенный, в порезах и «бороздках».

В «Евроопте» и «Соседях» картофель совсем мелкий, в «Копеечке» клубни покрупнее.

В гипермаркете «Green» тоже продается картофель по 1,08 рублей с пометкой «Социально значимый товар». Он выглядит гораздо лучше, чем, например, продающийся в этом же гипермаркете мытый и какой-то подпорченный по 2,99 рублей за кг.

В «Green» также есть откалиброванный мытый картофель по 3,20 рублей за кило, расфасованный в пакеты по 2,5 кг, однако покупать его не очень хочется. Фасованная мытая картошка для запекания по 2,69 рублей за кг – «поживее».

В гипермаркете «Гиппо» мы также обнаружили только один вид картофеля – мытый по цене 2,99 руб. за кило. Понаблюдали за покупателями. Им приходилось долго выбирать «дорогие» картофелины без «глазок» и «бороздок».

Самый привлекательный для покупки картофель мы обнаружили в торговом павильоне с дорогими овощами и фруктами по цене 3,5 рублей за килограмм.

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