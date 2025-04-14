ВСУ взяли в плен российского оккупанта с помощью дрона
- 14.04.2025, 14:21
Видео.
На Торецком направлении Силы обороны разбили штурмовую группу армии РФ, пытавшуюся штурмовать позиции. Единственного выжившего русского пехотинца взяли в плен с помощью БПЛА.
Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
В видео, опубликованном на странице бригады, две группы пехотинцев армии РФ высадились из бронемашин и скрылись в блиндаже из-за работы украинских военных.
«Стрелецкими сражениями всю группу удалось загнать в один блиндаж, куда сразу полетели FPV и бомберы. После плотных бомбардировок оттуда выдвинулся раненый оккупант, который хотел сдаться», — рассказали в 28 ОМБр.
Пехотинцы армии РФ сопровождали дроном к позициям Сил обороны, где его взяли в плен и оказали первую медицинскую помощь. По данным бригады, он — единственный выживший из штурмовой группы, остальные — погибли в блиндаже.
Также бойцы 28 бригады опубликовали видео уничтожение группы и взятие в плен оккупанта.