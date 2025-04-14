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ВСУ взяли в плен российского оккупанта с помощью дрона

  • 14.04.2025, 14:21
ВСУ взяли в плен российского оккупанта с помощью дрона

Видео.

На Торецком направлении Силы обороны разбили штурмовую группу армии РФ, пытавшуюся штурмовать позиции. Единственного выжившего русского пехотинца взяли в плен с помощью БПЛА.

Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

В видео, опубликованном на странице бригады, две группы пехотинцев армии РФ высадились из бронемашин и скрылись в блиндаже из-за работы украинских военных.

«Стрелецкими сражениями всю группу удалось загнать в один блиндаж, куда сразу полетели FPV и бомберы. После плотных бомбардировок оттуда выдвинулся раненый оккупант, который хотел сдаться», — рассказали в 28 ОМБр.

Пехотинцы армии РФ сопровождали дроном к позициям Сил обороны, где его взяли в плен и оказали первую медицинскую помощь. По данным бригады, он — единственный выживший из штурмовой группы, остальные — погибли в блиндаже.

Также бойцы 28 бригады опубликовали видео уничтожение группы и взятие в плен оккупанта.

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