Politico: Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая 5 14.04.2025, 15:18

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Для демонстрации дипломатической силы против ежегодного военного парада Путина.

Украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 мая - в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад, сообщает Politico.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге 8 апреля. Он призвал европейских лидеров приехать в Киев в знак солидарности с Украиной.

«Призываем продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны», - заявил Сибига.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать эту возможность для проведения встречи с лидерами коалиции, которые готовы определить гарантии безопасности для Украины после возможного достижения договоренности о прекращении огня.

Место проведения этой потенциальной встречи пока не уточняется. В то же время европейские дипломаты сообщили на условиях анонимности, что в начале мая могут состояться визиты глав государств, включая будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

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