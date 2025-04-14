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Politico: Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая

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  • 14.04.2025, 15:18
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Politico: Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая

Для демонстрации дипломатической силы против ежегодного военного парада Путина.

Украинское правительство обратилось к европейским лидерам с приглашением посетить Киев 9 мая - в день, когда в Москве традиционно проводится военный парад, сообщает Politico.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге 8 апреля. Он призвал европейских лидеров приехать в Киев в знак солидарности с Украиной.

«Призываем продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны», - заявил Сибига.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать эту возможность для проведения встречи с лидерами коалиции, которые готовы определить гарантии безопасности для Украины после возможного достижения договоренности о прекращении огня.

Место проведения этой потенциальной встречи пока не уточняется. В то же время европейские дипломаты сообщили на условиях анонимности, что в начале мая могут состояться визиты глав государств, включая будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

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