Папа Римский признал Антонио Гауди досточтимым Cлугой Божьим 15.04.2025, 12:11

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Выдающийся испанский зодчий считал свою работу важной миссией приближать людей к Богу.

14 апреля Папа Франциск уполномочил Департамент по прославлению святых, в лице его префекта кардинала Марчелло Семераро, признать героические добродетели мирянина Антонио Гауди, посвятившего жизнь строительству базилики Саграда Фамилия. Выдающийся испанский зодчий считал свою работу важной миссией: «приближать людей к Богу», передает «Радио Ватикана».

Титул досточтимых Cлуг Божьих также присвоен священникам Пьетро Джузеппе Триесту, Анджело Бугетти и Агустино Коццолино. Кроме того, Епископ Рима одобрил беатификацию индийской монахини Элизвы Пресвятой Девы, основательницы Третьего ордена босых кармелиток, и миссионера-новомученика Надзарено Ланчотти.

Главным подвигом жизни Антонио Гауди, представителя каталонского модернизма и «архитектора от Бога», стало возведение Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне.

Антони Гауди-И-Корнет родился 25 июня 1852 года и в тридцатилетнем возрасте возглавил строительство собора, сочетая талант художника с глубокой верой. Молодой зодчий считал храм делом, порученным ему Самим Богом. Гауди изменил первоначальный проект, наполнив его природными формами, богатой символикой и духовным смыслом в традициях францисканцев и бенедиктинцев. В 1894 году, после тяжкой болезни, вызванной строгим постом, потеряв всех членов семьи, он с еще большим усердием обратился к Богу и вскоре отказался от новых заказов, всецело посвятив себя лишь базилике. В 1925 году он переехал в небольшое помещение рядом с храмом. По его словам, он претворил искусство в гимн хвалы Богу.

7 июня 1926 года Гауди был сбит трамваем. Не узнанный, он был доставлен в городскую больницу для бедных, где, приняв Святые Таинства, он отошел ко Господу 10 июня. Проститься с ним пришли около 30 тысяч человек.

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