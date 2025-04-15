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Польша запускает производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов

  • 15.04.2025, 13:30
Польша запускает производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов

Проект может стать прорывом в обеспечении независимости польской армии от иностранных поставок.

Впервые в Польши будет налажено полное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Проект реализуется в сотрудничестве Военного института технического вооружения и предприятия PGO, и может стать прорывом в обеспечении независимости польской армии от иностранных поставок боеприпасов, сообщает «Польское радио».

Снаряды будут использоваться, прежде всего, для польских самоходных артиллерийских установок Krab и K9. По словам Анджея Булановского, вице-председателя PGO, сейчас проект находится на этапе прототипирования:

«Это по-настоящему прорывной момент для польской оборонной отрасли. Мы достигаем полной автономии в производстве тяжелых артиллерийских боеприпасов — самого важного калибра 155 мм. Это означает независимость от геополитики и лицензионных ограничений. Мы становимся самодостаточными», — подчеркнул Булановский.

Полигонные испытания могут начаться уже в этом году, а серийное производство стартует в Горлицах (Малопольском воеводстве) в середине 2025 года.

155-мм снаряды называют «королевами окопов» на фронте в Украине. Их расход исчисляется тысячами ежедневно, и именно они стали символом современной артиллерийской войны. В армии стран НАТО этот калибр является стандартным, а в Польше активно используется в ключевых системах огневой поддержки.

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