В восточных регионах Беларуси будут слышны сирены

В восточных регионах Беларуси будут слышны сирены2
- 15.04.2025, 15:11
Что случилось?
Белорусов, проживающих в Гомельской области и городе Могилеве могут напугать звуки сирен, сообщает «Точка».
Также возможна рассылка СМС-сообщений на мобильные телефоны граждан.
В Могилеве, по данным местного горисполкома, это будет происходить с 15 по 17 апреля 2025-го.
В Гомельском регионе электросирены завоют 17 апреля, рассказали в областном исполнительном комитете.
В городе над Днепром будут проводиться учения по гражданской обороне. Поэтому три дня подряд нужно быть готовыми к сиренам и сообщениям от МЧС.
Могилевчан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.
На территории же Гомельской области 17 апреля будет проводиться проверка системы оповещения с включением звуковых сигналов.
«Это ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования с запуском электросирен», – пояснили в пресс-службе Гомельского облисполкома.
В МЧС предупредили, что от населения в этом случае также никаких действий не требуется.