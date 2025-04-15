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В восточных регионах Беларуси будут слышны сирены

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  • 15.04.2025, 15:11
В восточных регионах Беларуси будут слышны сирены

Что случилось?

Белорусов, проживающих в Гомельской области и городе Могилеве могут напугать звуки сирен, сообщает «Точка».

Также возможна рассылка СМС-сообщений на мобильные телефоны граждан.

В Могилеве, по данным местного горисполкома, это будет происходить с 15 по 17 апреля 2025-го.

В Гомельском регионе электросирены завоют 17 апреля, рассказали в областном исполнительном комитете.

В городе над Днепром будут проводиться учения по гражданской обороне. Поэтому три дня подряд нужно быть готовыми к сиренам и сообщениям от МЧС.

Могилевчан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

На территории же Гомельской области 17 апреля будет проводиться проверка системы оповещения с включением звуковых сигналов.

«Это ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования с запуском электросирен», – пояснили в пресс-службе Гомельского облисполкома.

В МЧС предупредили, что от населения в этом случае также никаких действий не требуется.

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