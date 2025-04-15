В восточных регионах Беларуси будут слышны сирены 2 15.04.2025, 15:11

Что случилось?

Белорусов, проживающих в Гомельской области и городе Могилеве могут напугать звуки сирен, сообщает «Точка».

Также возможна рассылка СМС-сообщений на мобильные телефоны граждан.

В Могилеве, по данным местного горисполкома, это будет происходить с 15 по 17 апреля 2025-го.

В Гомельском регионе электросирены завоют 17 апреля, рассказали в областном исполнительном комитете.

В городе над Днепром будут проводиться учения по гражданской обороне. Поэтому три дня подряд нужно быть готовыми к сиренам и сообщениям от МЧС.

Могилевчан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

На территории же Гомельской области 17 апреля будет проводиться проверка системы оповещения с включением звуковых сигналов.

«Это ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования с запуском электросирен», – пояснили в пресс-службе Гомельского облисполкома.

В МЧС предупредили, что от населения в этом случае также никаких действий не требуется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com