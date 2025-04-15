Минчанка показала фото кухни в арендной квартире с «хорошим ремонтом»
- 15.04.2025, 17:28
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Комментаторы в соцсетях возмутились.
Минчанка опубликовала в соцсети Threads объявление о сдаче комнаты в минской квартире с «хорошим ремонтом». Фото кухни, которое иллюстрировало текст, вызвало споры в комментариях о том, какую отделку жилья можно считать «хорошей», пишет «Зеркало».
«Арендодатели в Минске такие врушки! Решила потрепать себе нервы перед сном и посмотреть комнаты. Речь даже не о цене, а об описаниях и пи***же. Кейс самый „говорящий“, но таких там много. Где там хороший ремонт, где там состояние новое, вся квартира в целом хуже, чем моя общага. При этом никаких животных! Когда в моду вошел винтаж, это не означало, что такие квартиры все будут хотеть», — написала авторка поста.
Минчанка добавила, что стоимость комнаты в таких апартаментах составляет «примерно 150 долларов».
Пользователи отреагировали на публикацию неоднозначно. В то время как одни жаловались на то, что у минских арендодателей «давно отъехала крыша» и «в этом году они вообще жестят», другие ничего предосудительного на фото не заметили:
«В вашем понимании хороший ремонт = современный, в его понимании хороший = чистый. На фото действительно устаревший дизайн, но я не вижу засаленных обоев».
Нашлись и те, кто обратил внимание не на состояние кухни, а на текст объявления:
«А меня даже не состояние квартиры смущает, а вот эти приписки „аккуратной девушке, не парам, без животных“ и так далее. Я снимала квартиру в таком же состоянии, но в сталинке. Без мебели. Спросила у хозяйки, могу ли сделать мини-ремонт, она сказала: что угодно, только не сносите стены. Ремонт я сделала за свой счет, хозяйка оплатила только сантехнику. В квартире я жила с парнем и 3 котами, о котах она наверное даже не знала, так как приехала только однажды, когда я уже съезжала, и сказала спасибо».
Одна из пользовательниц предположила в комментариях, что владельцу жилья просто не хватило денег на достойную отделку кухни. На это авторка поста ответила, что «там вся квартира не очень».