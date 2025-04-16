Евросоюз осудил приговор российским журналистам по делу ФБК 16.04.2025, 13:37

Все политзаключенные должны быть освобождены немедленно и без выдвижения каких-либо условий.

Европейский Союз осуждает приговор российским журналистам Антонине Фаворской, Константину Габову, Сергею Карелину и Артему Кригеру. Как пишет DW, соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС в среду, 16 апреля. В заявлении Евросоюза подчеркивается, что вынесенный приговор - политически мотивированный.

«Фаворская, Габов, Карелин, Кригер и все политзаключенные должны быть освобождены немедленно и без выдвижения каких-либо условий», - заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Накануне Нагатинский районный суд Москвы приговорил четырех журналистов к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу об «участии» в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России «экстремистским». Обвинение запрашивало для них по пять лет и 11 месяцев колонии. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал обвиняемых политическими заключенными. Фигуранты дела отвергают обвинения и настаивают, что не работали в организации, а освещали ее деятельность как журналисты.

Фаворская и Кригер - корреспонденты издания SotaVision, Карелин и Габов сотрудничали с Associated Press и Reuters соответственно, а также в разные годы работали с Deutsche Welle (DW).

Международная реакция на приговор журналистам

Приговор четырем российским журналистам вызвал международную критику. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) осудил решение суда, назвав его очередным свидетельством пренебрежения к принципу верховенства права со стороны российских властей.

«Вынеся приговор четырем журналистам, Россия со всей жесткостью демонстрирует, что она - неправовое государство. Российский режим всеми силами пытается исказить факты - и отдает мужественных журналистов под суд как серьезных преступников», - прокомментировал приговор журналистам Лимбург.

«Мы полностью солидарны с ними и их семьями», - подчеркнул он.

Криминализация журналистской деятельности фактически ставит под удар работу независимых СМИ в России, отметила руководитель отдела «Репортеров без границ» (RSF) по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. Она напомнила, что после начала полномасштабной войны против Украины РФ покинули более 1500 представителей медиа, а в российских тюрьмах сейчас находятся 38 журналистов. Россия занимает 162-е место из 180 в рейтинге свободы прессы RSF.

«Это одна из крупнейших стран мира, где журналистов сажают в тюрьмы - после Китая (113), Мьянмы (61) и Беларуси (46)», - добавила Кавелье.

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