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Джо Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США

  • 16.04.2025, 17:11
Джо Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США
Джо Байден

Он раскритиковал действия Трампа, ни разу не назвав его по имени.

Джо Байден выступил во вторник с первой речью после ухода с поста президента США. Он раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в сфере социального обеспечения, которая «нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает». При этом он ни разу не назвал Трампа по имени, передает ВВС.

Бывший президент США выступил на конференции в Чикаго, посвященной правам людей с инвалидностью. Он заявил, что правительство «нанесло сокрушительный удар» по системе социального обеспечения, которую миллиардер Илон Маск, занимающийся сокращением государственных расходов, назвал «крупнейшей финансовой пирамидой в истории».

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — заявил Байден.

Он назвал соцобеспечение «святой обязанностью» и подчеркнул, что оно много значит для жизни людей. По его словам, американский народ никогда не был настолько разделен, и нынешним положением дел довольны лишь тридцать процентов, но у этих тридцати процентов «нет сердца».

Агентство социального обеспечения платит пенсии и пособия по старости и инвалидности. Оно обеспечивает около 67 миллионов американцев и тратит около 1,6 триллиона долларов в год.

Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, в феврале начал сокращать сотрудников агентства. Планируется уволить около 7000 человек.

Во вторник Дональд Трамп подписал указ, запрещающий нелегальным иммигрантам и «другим не имеющим права» лицам получать выплаты по линии Социального обеспечения. Тем не менее он заявлял, что хотя и намерен бороться с мошенническими выплатами и выплатами нелегальным иммигрантам, он не собирается полностью урезать пособия.

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