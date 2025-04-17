Гигантского кальмара впервые увидели в глубинах океана 17.04.2025, 1:03

Видеофакт.

Исследователи из некоммерционного института Schmidt Ocean Institute впервые зафиксировали колоссального кальмара на камеру в дикой природе, сообщает Science Alert.

Ранее этот вид больше напоминал морскую легенду, чем реального обитателя океана — он был известен ученым лишь по фрагментам, найденным в желудках кашалотов, благодаря чему его и описали в 1925 году. В 1981 году рыбаки у Антарктиды впервые случайно подняли на борт живого представителя этого вида. Однако до сих пор никто не видел этот вид живым в его естественной среде обитания.

В прошлом месяце исследователи начали 35-дневную экспедицию поблизости Южно-Сандвичевых островов. Подводная дистанционно управляемая камера SuBastian, установленная на исследовательском судне Falkor (too), зафиксировала живую особь на глубине 600 метров поблизости Южно-Сандвичевых островов.

На видео попала молодая особь колоссального кальмара — примерно 30 сантиметров в длину. Взрослые особи этого вида могут достигать 7 метров в длину и весить более 500 кг, что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными на планете. Они также имеют самые большие глаза среди всех известных животных — как современных, так и вымерших, что позволяет им ориентироваться в почти полной темноте морских глубин.

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