Гигантского кальмара впервые увидели в глубинах океана
- 17.04.2025, 1:03
Видеофакт.
Исследователи из некоммерционного института Schmidt Ocean Institute впервые зафиксировали колоссального кальмара на камеру в дикой природе, сообщает Science Alert.
Ранее этот вид больше напоминал морскую легенду, чем реального обитателя океана — он был известен ученым лишь по фрагментам, найденным в желудках кашалотов, благодаря чему его и описали в 1925 году. В 1981 году рыбаки у Антарктиды впервые случайно подняли на борт живого представителя этого вида. Однако до сих пор никто не видел этот вид живым в его естественной среде обитания.
В прошлом месяце исследователи начали 35-дневную экспедицию поблизости Южно-Сандвичевых островов. Подводная дистанционно управляемая камера SuBastian, установленная на исследовательском судне Falkor (too), зафиксировала живую особь на глубине 600 метров поблизости Южно-Сандвичевых островов.
На видео попала молодая особь колоссального кальмара — примерно 30 сантиметров в длину. Взрослые особи этого вида могут достигать 7 метров в длину и весить более 500 кг, что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными на планете. Они также имеют самые большие глаза среди всех известных животных — как современных, так и вымерших, что позволяет им ориентироваться в почти полной темноте морских глубин.