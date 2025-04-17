Казахстан готовится к возможному нападению РФ 13 17.04.2025, 19:30

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Астана развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны.

Нижняя палата казахского парламента одобрила проект закона «О территориальной обороне» (ТРО). Он подразумевает развертывание на границе с Россией самой крупной группировки ТРО, в которую войдут не менее восьми бригад, в которых могут служить также иностранцы. Причем разработчики законопроекта отмечают, что он может быть воспринят как подготовка Казахстана «к военным действиям».

Новый закон мажилис (нижняя палата парламента) принял практически единогласно. Как следует из текста документа, цель законопроекта — «повышение обороноспособности Республики Казахстан», а также «обеспечение безопасности ее населения, объектов и территории в период военного положения и военное время».

Для этого в каждом из 20 регионов страны будет создана как минимум одна бригада ТРО. В законе при этом, не указывается точный количественный состав подразделения, но отмечается, что в них могут служить в качестве добровольцев иностранцы или лица без гражданства. За это, по ходатайству министра обороны страны, они могут получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке. Разработчики подчеркивают, что изучили соответствующий опыт России, Украины, Беларусь, Киргизии, Латвии, Эстонии, Узбекистана, а также Южной Кореи.

При этом, разработчики в консультативном приложении к законопроекту отмечают, что «с учетом военного конфликта в Украине», документ может расценен как подготовка «государства к военным действиям». В связи с чем не исключается возможная негативная «реакция стран ближнего и дальнего зарубежья, а также граждан Республики Казахстан» на принятие закона.

Также, исходя из законопроекта, Россия видимо воспринимается как одна из главных потенциальных угроз Казахстана и большинство бригад теробороны — восемь из 20 — будут развернуты именно на границе с РФ. Российско-казахская граница длиной в 8 тыс.км. является самой протяженной сухопутной границей в мире.

Для сравнения на границе с Узбекистаном будут развернуты лишь пять бригад, еще четыре — на границе с Китаем, остальные будут прикрывать границу Казахстана с Кыргызстаном и Туркменистаном.

При этом подразделения территориальной обороны должны будут заниматься охраной и обороной населенных пунктов, объектов военного и государственного значения, принимать «участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц в период пребывания в зоне ответственности» и обеспечивать режим «военного положения на территории Казахстана».

Кроме того, силы ТРО должны будут участвовать в «обороне назначенных рубежей, в том числе в пограничном пространстве Казахстана», а также в «борьбе с десантными и диверсионно-разведывательными силами противника и террористическими группами», в случае же «временного захвата (оккупации) противником территории вести с ним вооруженную борьбу» или, иначе говоря, стать партизанскими отрядами.

Сами силы территориальной обороны будут включать в себя силы и средства органов национальной безопасности и правоохранительных органов, силы и средства, выделенные Вооруженными Силами, территориальные войска, специальные формирования, а также формирования самообороны.

Также новым законом предусматривается, что граждане Казахстана обязаны «в случае нахождения за пределами РК» при объявлении мобилизации, военного положения и в военное время «явиться в ближайшее посольство или консульство РК» в трехдневный срок для регистрации в качестве военнообязанного или призывника либо принять меры по возвращению в семидневный срок в Казахстан».

Войска ТРО в Казахстане существуют с 13 июня 2017 года.

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