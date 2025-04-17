Цена нефти Brent торгуется на уровне $68 за баррель 2 17.04.2025, 19:54

Нефть дорожает на фоне ожиданий смягчения пошлин в торговле между США и ЕС.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,43% — до $68,11 за баррель по состоянию на 19:26 по Минску. Brent торгуется выше отметки $68 за баррель впервые почти за две недели — с 4 апреля 2025 года.

К 19:34 по Минску рост замедлился до 3,35%, нефть торговалась по $68,06 за баррель.

Нефть дорожает на фоне ожиданий смягчения пошлин в торговле между США и ЕС. В четверг, 17 апреля, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони выразил уверенность, что торговое соглашение с ЕС будет заключено до того, как истечет 90-дневная пауза в действии масштабных пошлин.

Рост нефтяных котировок также ускорился после того, как США ввели новые санкции для ограничения экспорта иранской нефти, что усилило опасения по поводу поставок на рынок.

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