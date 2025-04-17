Лукашенко снял с должности посла в Армении
- 17.04.2025, 20:23
Экс-генпрокурор Конюк возглавлял дипмиссию с декабря 2020 года.
Александр Лукашенко освободил от должности двух послов. Соответствующие указы он подписал 17 апреля, сообщила пресс-служба диктатора.
Александр Конюк освобожден от должности посла нашей страны в Армении. Он возглавлял дипмиссию с декабря 2020 года. До этого Александр Конюк девять лет был генеральным прокурором.
Вячеслав Бриль освободил кресло главы дипмиссии в Нигерии и по совместительству в Гане, Камеруне и Кот-д'Ивуаре. Послом он был назначен в июне 2018 года. До этого Вячеслав Бриль работал четыре года директором «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
Напомним, в последние годы отношения между официальным Минском и Ереваном обострились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно критиковал ОДКБ, в том числе Россию и Беларусь за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Условием изменения отношения к ОДКБ Пашинян назвал уход из нее Беларуси, а также извинения Александра Лукашенко армянскому народу за слова поддержки Баку в ходе войны 2020 года. Он также заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока власть в стране узурпирует Лукашенко.