Шведские ученые расшифровали лошадиные мысли с помощью ИИ 17.04.2025, 23:59

Теперь эмоции помощников с гривой станут для людей доступнее.

Группа ученых из Швеции представила модель искусственного интеллекта Dessie, которая нужна для перевода языка тела лошадей в понятный для человека формат.

Как пишет издание hastsverige.se, в основу решения легли технологии машинного обучения и синтетические изображения.

Животные подают сигналы

Во время клинических осмотров ветеринары часто изучают сигналы, которые подают животные, но этот способ не всегда надежен: лошадь может перенести боль на другую ногу, изменить распределение веса или позу.

Средства диагностики вроде рентгена и МРТ в свою очередь дают результаты уже после того, как проблема возникла.

Цель создания Dessie состояла в том, чтобы прочитать язык тела лошади и обнаружить признаки проблемы заранее.

Как работает нейросеть

Во время работы модель в реальном времени преобразует плоские изображения в трехмерные, которые отражают форму, позу и движение лошади. Это не просто визуализация, а попытка осуществить перевод с выразительного языка тела.

Dessie проста в использовании: она анализирует конное поведение и переводит его в синтезированную речь, благодаря чему общение человека с животным выходит на новый уровень.

Воспользоваться технологией могут работники сельских клиник, не имеющие доступа к дорогостоящим технологиям.

Еще одно преимущество этой «нейронки» – она дает качественные результаты при работе с другими похожими животными: коровами, зебрами, оленями. Модель успешно реконструировала их в 3D, несмотря на отсутствие прямого обучения на этих видах.

Однако есть и недостатки. Например, ИИ пока еще испытывает трудности при столкновении с необычными формами тела – проблему должна решить новая модель.

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