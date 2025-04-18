Христиане отмечают Страстную пятницу 1 18.04.2025, 10:18

Это день раскаяния и строгого поста.

Страстная пятница (Великая пятница) — один из самых торжественных и скорбных дней в литургическом календаре Католической и Православной Церкви. Это день воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа на кресте. Именно в этот день не совершается месса, а в храмах проводится литургия Страстей Господних, сопровождаемая поклонением Кресту, которому, как и живому Христу в Евхаристии, воздают честь преклонением колен.

«В Великую пятницу не совершается Евхаристия. В вечерние часы мы собираемся на литургию Страстей Господних, которая не может начинаться раньше 15:00. В самом центре этого вечера, этого дня — знак Креста. С самого начала, когда священник перед началом литургии падает ниц, в жесте прострации, в знаке Креста, он вспоминает ту жертву, которую Христос принес на алтаре Креста» — поясняет «Польскому радио» ксендз Томаш Мних из кафедрального собора в Белостоке.

Первые упоминания о литургии Страстной пятницы относятся к VII веку. В Иерусалиме верующие собирались на рассвете у колонны бичевания, а затем шли к Гробу Господню, чтобы поклониться Кресту. Существует два типа литургии, сложившихся в ранние века: первый — папский, с чтением Евангелия от Иоанна и крестной процессией, второй — приходской, включающий чтение Священного Писания, поклонение Кресту и Причастие Святыми Дарами, освященными накануне. В средневековье эта традиция распространилась по всей Европе.

В Великую (Страстную) пятницу в храмах царит особая тишина и сосредоточенность. В течение всего дня верующие приходят поклониться Пресвятым Дарам, совершаются Крестные стояния, а также соблюдается строгий пост, предписанный Церковью.

Центром богослужения становится Литургия Страстей Господних. Она включает в себя чтение евангельского рассказа о страданиях Христа по святому Иоанну, торжественную молитву верных за весь мир и обряд поклонения Кресту. После этого совершается особая часть богослужения — так называемая Месса Преждеосвященных Даров (Missa praesanctificatorum), во время которой не происходит освящения, но ранее освященные Дары преподносятся верующим для Причастия.

В этот день молчат орган и колокола — это знак траура и скорби. Завершается литургия переносом Святых Даров в отдельную часовню, называемую Гробом Господним, где продолжается молитвенное бдение.

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