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Трамп: Я знаю, когда меня дурачат, а когда нет

  • 18.04.2025, 21:22
Трамп: Я знаю, когда меня дурачат, а когда нет

Президент США отверг предположение, что РФ обманывает его в рамках «мирных усилий».

Президент США Дональд Трамп считает, что и Украина, и Россия проявляют желание «положить конец» полномасштабному российскому вторжению.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», он сказал во время общения с журналистами в Белом доме 18 апреля.

По словам Трампа, «вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда нас дурачат, а когда нет».

- И я должен видеть энтузиазм хотеть положить этому (войне. – Ред.) конец (со стороны Украины и России. – Ред.). И я думаю, что вижу этот энтузиазм. Кажется, я вижу его с обеих сторон, – добавил он.

Американский президент отверг предположение, что Россия обманывает его в рамках этих «мирных усилий».

«Нет, никто меня не дурачит. Я пытаюсь помочь. Вы знаете, это была война Байдена... Это не война Трампа. Это война, которой не должно было быть», – отметил Трамп.

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