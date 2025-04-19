Зеленский прокомментировал «пасхальное перемирие» РФ 19.04.2025, 18:09

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Вскоре после заявления Путина часть Украины накрыла воздушная тревога.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о «пасхальном перемирии». Однако в небе над Украиной до сих пор фиксируют российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны», - отметил Зеленский.

Он пояснил, что сейчас украинская противовоздушная оборона и авиация уже начали работать на защиту.

«Шахеды» в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», - подытожил он.

«Пасхальное перемирие» Путина

Сегодня, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил о введении так называемого «пасхального перемирия». По его приказу все боевые действия со стороны России должны быть остановлены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В Кремле отметили, что режим тишины будет действовать только при условии его «взаимного соблюдения киевским режимом», фактически возлагая ответственность за срыв перемирия на Украину.

Однако вскоре после этого заявления часть территории Украины, включая Киев, накрыла воздушная тревога.

В небе зафиксировали вражеские ударные дроны типа «Шахед», а украинская ПВО и авиация немедленно начали работу по целям.

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