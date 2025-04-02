Миллиардеры с состоянием $110 млрд сбежали из России 2.04.2025, 7:46

Они теперь представляют другие страны.

В обновленном мировом рейтинге миллиардеров Forbes 24 предпринимателя, ранее считавшихся российскими, были указаны как представители других стран. Такие корректировки обычно производятся по запросу самих бизнесменов. Согласно подсчетам The Moscow Times, совокупное состояние этих миллиардеров составляет почти 110 миллиардов долларов.

Так, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев (7,5 млрд долларов) указан как миллиардер из Франции, бывший президент «Альфа-Банка» Петр Авен (4,7 млрд) представляет Латвию, основательница инвестиционно-строительной корпорации «Интеко» Елена Батурина (1,3 млрд) теперь предпринимательница из Великобритании, бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (10,4 млрд) связан с Монако, акционер «Акрона» Вячеслав Кантор (9,5 млрд) — с Израилем. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (1,2 млрд) и бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут (1,4 млрд) тоже представляют Израиль.

Больше всего миллиардеров, сменивших страну в рейтинге 2025 года, теперь фигурируют как представители Швейцарии: Михаил Прохоров (10,7 млрд), Егор Кульков (4,1 млрд), Владимир и Николай Фартушняки (1,9 и 1,5 млрд), Александр Михальский (1,3 млрд), Олег Бойко (1,5 млрд), Андрей Раппопорт (1,2 млрд), Юрий Шефлер (1,1 млрд)

Другие изменения: Андрей Мельниченко (17,4 млрд) теперь представитель ОАЭ, Алишер Усманов (16,7 млрд) — Узбекистана, Гаврил Юшваев (1,9 млрд) — Израиля, Мишель Литвак (2,5 млрд) — ОАЭ, Сергей Ломакин (1,2 млрд) — Кипра, Глеб Фетисов (1,3 млрд) — Кипра, Артем Хачатрян (1,6 млрд) — Кипра, Дмитрий Рыболовлев (6,4 млрд) — Монако. Денис Штенгелов (1,4 млрд) теперь связан с Австралией.

Тенденция к смене гражданства среди российских миллиардеров значительно усилилась после начала войны в Украине, когда паспорт РФ из-за санкций стал серьезным препятствием для ведения бизнеса на Западе. Минимум шесть миллиардеров официально отказались от российского гражданства, включая сооснователя Revolut Николая Сторонского, владельца холдинга Freedom Тимура Турлова и основателя инвестиционной компании DST Global Юрия Мильнера.

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