«Путин не сможет застрелиться, как Гитлер, или бежать» 2.04.2025, 10:22

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Эксперт рассказал о путях устранения диктатора.

В самом центре Москвы, на Лубянке, неподалеку от здания ФСБ, взорвали лимузин Aurus Senat из автопарка Кремля. Что это было? Покушение на президента страны-агрессора России Владимира Путина? По всей видимости, речь шла о провокации, организованной самими российскими спецслужбами с целью поднятия рейтинга вождя.

Что касается возможностей покушения на Путина, то они, без сомнения, есть и у западных спецслужб и даже у определенных сил внутри России. Но необходимо понимать, что верхушка Кремля даже в случае устранения Путина будет действовать точно так же, как и он. Наилучшей альтернативой покушению был бы полный разгром российской оккупационной армии в Украине, усиленный по-настоящему кардинальными экономическими санкциями. Если и когда Путин поймет, что проиграл войну, он вряд ли покончит жизнь самоубийством, как это сделал Гитлер. Но и незаметно покинуть страну ему также не удастся.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда «Стоп Российский Террор» (США) Герман Обухов.

– Инцидент с лимузином в центре Москвы – по-вашему, что это было? Могла ли иметь место диверсия, провокация, покушение на жизнь первого лица?

– На мой взгляд, это скорее провокация, чем покушение либо что-то подобное. Я сомневаюсь, что это дело рук врагов или оппозиции. Поскольку гвардейцев у него хватает и просто так взорвать лимузин, на котором он, возможно, когда-то ездил, это крайне маловероятная вещь. Это то же самое, что и с покушением на Трампа – много вопросов о том, было ли это реально и не было ли постановкой.

– То есть вы считаете, что история с лимузином была постановкой?

– Да. Даже если это провокация, это постановка для повышения рейтинга Путина, который, вероятно, уже не так велик. Дескать, он кому-то неудобен, у него вокруг враги.

– Кто мог это организовать?

– ФСБ могла организовать, кто еще? Так же, как и с Трампом – у него свое окружение, своя охрана, масса преданных людей, кому можно заплатить и кто будет молчать.

– Вы убеждены, что система безопасности Путина безукоризненна? Что ни единой лазейки в ней найти невозможно?

– Все возможно найти. Я не буду спекулировать на эту тему. Конечно, есть пути, чтобы физически уничтожить Путина, как и любого другого президента. Но кто будет этим заниматься в России? Я думаю, там нет таких сил. Что касается сил за рубежом, то, думаю, они не готовы к такому решению вопроса.

То есть если силы есть, и если они будут это делать, они это сделают гарантированно, а не просто будут взрывать какой-то лимузин. Это бессмысленно – тратить миллионы долларов, чтобы взорвать автомобиль, чтобы попугать или что-то еще.

Точно так же, как и с президентом США. Помните убийство Кеннеди? Если будет покушение на Трампа, то это будет реально подготовленное покушение людьми, которые знают, как это делать. В таком случае у жертвы нет шанса выжить. Это не просто задеть ухо или руку.

Случайный выстрел сумасшедшего, как это было с Рейганом, – это одно дело, но другое дело, когда речь идет о профессионально подготовленном покушении на главу государства. На это тратятся миллионы, если не десятки миллионов долларов. Есть спецслужбы на Западе. Наверное, и в России есть те, кто может это сделать, но я не вижу, что это был именно тот случай.

– Еще один примечательный эпизод – видео, на котором во время официальных мероприятий в Мурманске кремлевская охрана обыскивает почетный караул на предмет скрытого оружия или взрывных устройств, когда они ждали, пока Путин возложит венок.

– Это возможно, и это совершенно банальная вещь. Потому что одно дело – секьюрити президента, ФСО, а другое – почетный караул, который выполняет сугубо декоративную роль. Это разные вещи. Проверять подобные вещи – это нормально. Думаю, и с Трампом происходит то же самое, просто на видео это не попадает.

– Вопрос по поводу политической воли на устранение Путина. Насколько я поняла из сказанного вами, такой воли на сегодня нет? Может ли эта воля появиться при определенных обстоятельствах на Западе?

– Теоретически может, но я не знаю, что это даст. Мы помним историю покушения на Гитлера, когда его спас стол, но это мало что бы дало. У Путина есть окружение, которое не готово менять курс страны. Если оно пойдет на это, то оно не просто возможно, а наверняка потеряет все. Поэтому смена только Путина мало что даст. Думаю, это понимают и в Европе, и в Америке.

– На что в таком случае необходимо делать ставку?

– На то, чтобы Россия окончательно и бесповоротно потерпела военное поражение на поле боя в Украине. После этого наверняка в стране начнутся какие-то радикальные перемены. Если станет очевидным, что миллион людей положили просто ни за что, могут быть непредсказуемые последствия. Думаю, все понимают, что лучше, когда президент не просто уходит в отставку, но когда также несет ответственность.

Путин вряд ли застрелится, как Гитлер, но то, что касается Украины, надо решать военным путем – выдавливанием российской армии из Украины. Одновременно необходимо применять более жесткие санкционные меры в отношении России. Европа до сих пор не понимает, что, если хотя бы один банк России работает на торговлю с ЕС, то все санкции в топливной или другой сфере бессмысленны. Нужно отрубать все банки России. Возможно, к этому и в Европе, и в США еще придут.

– «Путин вряд ли застрелится». Вы имели в виду в случае его поражения в войне?

– Когда он поймет, что к нему идут, чтобы арестовать, он осознает, что есть только два пути: либо в тюрьму, либо застрелиться. У Гитлера тоже не было выхода: либо сдаваться и сидеть до конца своих дней в тюрьме, либо уйти таким образом.

Других вариантов у Путина нет. Сесть в какой-то самолет и улететь куда-то в Полинезию… Это фантастика.

– Вы наверняка знаете о теории заговора, которую, в частности, раскручивает и Валерий Соловей – о том, что якобы Путина уже нет в живых, что тот человек, которого все видят, – это один из множества двойников и так далее. Не допускаете ли вы вариант, что настоящий Путин действительно сядет в самолет и тайно покинет страну?

– Это действительно конспирология, и это настолько маловероятно! Во-первых, все полеты отслеживаются. Каким бы ни был самолет, маленьким или большим, все равно все видно со спутников. Также можно сделать вывод, кто сел в самолет и куда полетел.

Во-вторых, я не знаю, где Путин может спрятаться, даже если сядет в какой-то самолетик и улетит куда-то подальше от Москвы. Этот самолетик все равно кто-то должен принимать, какая-то страна. Поэтому я очень сомневаюсь, что Путину удастся бесследно исчезнуть.

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