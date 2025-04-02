ЦАХАЛ расширяет наступление против ХАМАС в секторе Газа
- 2.04.2025, 12:16
Израиль разворачивает дополнительную дивизию.
Армия обороны Израиля начала разворачивать на юге сектора Газа еще одну дивизию. Иерусалим говорит о расширении операции против ХАМАС в анклаве.
Об этом сообщает The Times of Israel.
В материале говорится, что развертывание дополнительной дивизии происходит после масштабных ночных ударов в южной части сектора Газа.
Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что военные расширяют свое наступление против боевиков ХАМАС.
Палестинские СМИ сообщили о большой волне ударов в Рафахе и Хан-Юнисе в течение ночи, с 3 на 4 апреля, и о продвижении войск ЦАХАЛ к Рафаху утром.
31 марта Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации для всего района Рафаха и большой территории между Рафахом и Хан-Юнисом.