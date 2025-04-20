ВСУ получили приказ по путинскому «перемирию» 1 20.04.2025, 8:41

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Больше всего российских атак фиксируется на восточном фронте.

Подразделения Сил обороны Украины после объявленного российским диктатором Владимиром Путиным «пасхального перемирия» получили приказ прекратить огонь по позициям врага.

Об этом информирует «Би-би-си» со ссылкой на слова старшего офицера ВСУ. По словам собеседника, соответствующий приказ получили его подразделение и другие части.

Кроме того, украинским военным приказано фиксировать нарушения режима прекращения огня российскими войсками при помощи фото- и видеосъемки. В случае необходимости подразделениям разрешено открывать ответный огонь. При этом собеседник не уточнил, были ли уже зафиксированы подобные случаи на практике.

Между тем «Суспільне» сообщает со ссылкой на украинских военных с Покровского, Лиманского и Краматорского направлений, что на Донетчине количество атак со стороны российских войск снизилось после 18:00. Они описали обстановку по состоянию на 21:00.

До этого руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях после вступления в силу путинского «перемирия».

Больше всего атак фиксируется на Востоке. Помимо этого, перед самым началом «перемирия» враг в очередной раз атаковал Украину ударными дронами.

В СНБО назвали объявленное Путиным «перемирие» информационной операцией, при помощи которой Кремль хочет показать себя «миротворцем» перед администрацией Дональда Трампа.

В реальном прекращении огня Москва не заинтересована, поскольку продолжает отвергать предложение США о 30-дневном перемирии по всей линии фронта, которое поступило больше месяца назад.

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