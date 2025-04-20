С момента заявления Путина о «перемирии» и до полуночи россияне совершили 387 обстрелов и 19 штурмов 20.04.2025, 10:45

Сырский доложил Зеленскому о реальной ситуации на фронте.

По состоянию на утро воскресенья, 20 апреля, на фронте уже произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Об этом говорится в докладе главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, в ОТГ Старобельск зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного.

Также российские оккупанты активно используют FPV-дроны, уточнил Сырский.

На Курском направлении также были артиллерийские удары и применение дронов со стороны РФ.

«Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально», — заявил Зеленский.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 20 апреля произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий со стороны россиян. При этом 290 раз они применяли беспилотников.

«В целом по утрам Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине», — добавил Зеленский.

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