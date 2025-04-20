Украинская разведка раскрыла секрет России во время обменов пленными 1 20.04.2025, 13:47

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В ГУР ответили на важный вопрос.

Россия в первую очередь пытается вернуть из плена наемников ЧВК «Вагнера», которые ранее воевали против Украины. Также приоритетом для РФ являются представители отдельных регионов и служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка «Вагнер», по возвращению их действительно настойчиво работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют за своих», - сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 5 тысяч граждан и более 500 человек - вне обменов. Всего состоялось 63 операции по обмену пленными.

«Могу сказать, что уже готовят следующие операции по возвращению наших граждан», - заявил военный.

Обмен пленными в канун Пасхи

В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой вернулись 277 украинских защитников.

Среди освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях. Также удалось освободить военнослужащую, которая находилась в плену с мая 2022 года.

Как отметили в ГУР Минобороны, среди возвращенных вчера военных есть тяжелобольные и тяжелораненые.

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