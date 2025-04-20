«Это театр для одного зрителя — Дональда Трампа» 20.04.2025, 13:15

Что говорят о «пасхальном перемирии» Путина.

Руководство Украины и западные эксперты не верят в искренность намерений российского президента Владимира Путина, объявившего накануне о 30-часовом прекращении огня в связи с Пасхой. Они считают, что Путин хочет сохранить расположение президента США Дональда Трампа, пригрозившего накануне прекратить попытки мирного урегулирования. О том, что «пасхальное перемирие» рассчитано на внешнюю аудиторию, пишут даже провоенные блогеры, сообщает ВВС.

Утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на разных направлениях фронта произошло 59 обстрелов и пять штурмовых действий. Он сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

«Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально», — заявил Зеленский.

«В целом на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине, — резюмировал украинский президент. — Россия должна полностью соблюдать условия тишины».

Минобороны России не сообщало о нарушении «пасхального перемирия».

Эксперты сомневаются, что объявленное Москвой 30-часовое прекращение огня может сейчас привести к перемирию. «Я не считаю это серьезным показателем того, что Путин готов к миру», — сказал газете Washington Post Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, который ранее работал в Национальном совете по разведке США.

«Это явно маневр, чтобы сохранить благосклонность президента Трампа. Если бы Путин был серьезен, он бы принял более длительное перемирие, на которое украинцы уже согласились», — полагает Чиарамелла.

Российский ученый, говоривший с американским изданием на условиях анонимности, предположил, что заявление Путина о коротком «пасхальном перемирии» прозвучало в тот момент, когда «российское руководство поняло, что им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны».

«Между Москвой и Киевом идет пропагандистская битва, и обе стороны пытаются обвинить друг друга в ответственности за продолжение конфликта», — сказал эксперт. «Это театр для одного зрителя — Дональда Трампа», — добавил он.

Накануне Трамп вслед за госсекретарем США Марко Рубио пригрозил прекратить попытки мирного урегулирования, если Москва и Киев не достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время. Менее чем через сутки прозвучало заявление Путина о 30-часовом прекращении огня.

Обвинив Россию в продолжении обстрелов, Зеленский в то же время пообещал, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушат российские военные.

«Обе стороны, похоже, стремятся продемонстрировать заинтересованность в мирных переговорах перед все более нетерпеливой администрацией Трампа», — комментирует Washington Post.

Аналитики считают, что кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, а также попыткой помешать американской стороне выйти из конфликта, пишет Wall Street Journal. Как и другие, издание обращает внимание на то, что заявление президента России прозвучало на следующий день после того, как администрация Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по прекращению огня.

Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля. Зеленский обещал ответить «зеркально»

Российские провоенные блогеры одобрили «пасхальное перемирие» и также связали его с попыткой сделать шаг навстречу США. Близкий к Минобороны России канал «Рыбарь» полагает, что 30-часовое прекращение огня «не даст противнику существенного преимущества в военном плане, зато станет важным элементом, укрепляющим дипломатическую позицию России».

«Заявить о перемирии первыми и продемонстрировать готовность к мирной инициативе — это в первую очередь работа на внешнюю аудиторию. Особенно на фоне продолжающихся консультаций с зарубежными странами», — пишет «Рыбарь». А телеграм-канал «Два майора» призвал воюющих в Украине российских военнослужащих «неукоснительно соблюдать задачи перемирия»: «Именно вы определяете сегодня политическую повестку России на международной арене».

Канал «Архангел спецназа» при этом ожидает, что ВСУ «продолжат удары и атаки», поэтому «скорее всего, перемирие не продлится эти два дня». Зеленский в свою очередь обвиняет в продолжении боевых действий Россию.

«Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область — на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются», — заявил президент Украины в телеграме в ночь на субботу.

«На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются русские дроны. На части направлений потише», — признавал Зеленский, не уточняя, где снизилась интенсивность боевых действий.

Еще раньше он заявил, что «Украина будет действовать зеркально»: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». А глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Киев согласился на предложение США о безоговорочном прекращении огня еще 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии.

«Теперь Путин сделал заявления о своей якобы готовности к прекращению огня. Вместо 30 дней — 30 часов. К сожалению, у нас есть долгая история несоответствия его заявлений его действиям. Мы знаем, что его словам верить нельзя, и будем смотреть не на слова, а на действия», — написал Сибига в соцсети X. По его словам, Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, «которое находится на столе с марта».

Трамп «пасхальное перемирие» пока не комментировал, а в ЕС к нему отнеслись с недоверием. «У России есть послужной список агрессора, так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня», — заявила в субботу представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер (цитата по Reuters).

В то же время, по мнению Wall Street Journal, «пасхальное перемирие» Путина может сигнализировать о возможном отходе от его требования решать то, что он называет «коренными причинами» войны, прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

Washington Post напоминает, что когда ООН предлагала «пасхальное перемирие» в апреле 2022 года, Россия отказалась. Россия в свою очередь предлагала прекращение огня на Рождество в 2023 году, но тогда его отвергла Украина.

Зеленский утром в воскресенье заявил, что украинское предложение продлить режим тишины на 30 дней после 24:00 воскресенья остается в силе.

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