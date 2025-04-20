Крупный лесной пожар перекинулся на Беларусь из Украины 20.04.2025, 16:09

Для тушения пришлось привлечь силы нескольких районов.

В Беларуси случился трансграничный пожар. Горели леса, которые относятся к Милошевичскому лесхозу. Огонь на них перешел с территории Украины, сообщают в Минлесхозе.

Из-за возгорания пострадали десятки гектар лесного фонда. Точная площадь очага еще устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы силы не только Милошевичского, но и Лельчицкого, Ельского, Калинковичского, Мозырского лесхозов. Пришлось также привлечь Наровлянский спецлесхоз и Лельчицкий РОЧС.

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