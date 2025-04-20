Тающий ледник в Норвегии задумали спасти, посыпав искусственным снегом 20.04.2025, 20:10

Ежегодно с альпийского ледника исчезает 1 млн кубометров снега.

Высокогорный ледник в Норвегии, расположенный на высшей точке Скандинавских гор, Галлхепиггене, предложили спасти искусственным снегом, чтобы избежать его исчезновения в связи с активным таянием, сообщает NRK.

Генеральный директор летнего горнолыжного центра на горе Галлхепигген Пер Арне Воле считает, что для сохранения ледника необходимо 700 тыс. кубометров искусственного снега в год.

Ежегодно с альпийского ледника исчезает 1 млн кубометров снега. Измерения показывают, что сейчас толщина ледника составляет от 20 до 25 м и, если не будут приняты меры, он исчезнет через восемь лет.

NRK пишет, что эксплуатация летнего горнолыжного центра стала более затратной и сложной из-за изменения климата. В последние годы было принято множество дорогостоящих мер по сохранению последнего высокогорного ледника Норвегии.

Доцент Норвежского университета естественных и технических наук Странд Эдегорд считает, что ледник можно нарастить с помощью искусственного снега, однако, по его мнению, производство большого количества искусственного снега лишь отсрочит проблему.

Воле при этом полагает, что при наличии большой станции искусственного снега горнолыжный центр сможет работать до 2050 года. Однако после этого климатические модели Норвежского метеорологического института становятся гораздо более неопределенными.

Туристическая индустрия и любители горных лыж поддерживают план использования искусственного снега для сохранения ледника. Теперь представители туристической индустрии Норвегии собираются собрать 11 млн крон на новую установку для получения искусственного снега, пишет NRK.

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