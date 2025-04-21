Глава Нацбанка: Белорусы считают в долларах, потому что рядом ЕС

Глава Нацбанка: Белорусы считают в долларах, потому что рядом ЕС2
- 21.04.2025, 9:34
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Странное заявление Головченко.
Почему белорусы до сих пор считают цены в валюте в эфире гослетеканала «Беларусь 1», рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко.
Глава Нацбанка считает, что «привычка» белорусов связана с близостью Европы:
— Возможно, это связано с тем, что мы граничим с Европейским союзом. В той же Российской Федерации, к слову сказать, эта зависимость гораздо меньше. Наверное, это больше фактор, связанный с нашей географической близостью к Европе.
Почему белорусы не считают в евро, который является официальной валютой в Евросоюзе, Головченко не пояснил. Забыл он упомянуть и о колоссальной девальвации белорусского рубля за время правления Лукашенко, которая подорвала доверие белорусов к национальной валюте.