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Глава Нацбанка: Белорусы считают в долларах, потому что рядом ЕС

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  • 21.04.2025, 9:34
  • 2,068
Глава Нацбанка: Белорусы считают в долларах, потому что рядом ЕС

Странное заявление Головченко.

Почему белорусы до сих пор считают цены в валюте в эфире гослетеканала «Беларусь 1», рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко.

Глава Нацбанка считает, что «привычка» белорусов связана с близостью Европы:

— Возможно, это связано с тем, что мы граничим с Европейским союзом. В той же Российской Федерации, к слову сказать, эта зависимость гораздо меньше. Наверное, это больше фактор, связанный с нашей географической близостью к Европе.

Почему белорусы не считают в евро, который является официальной валютой в Евросоюзе, Головченко не пояснил. Забыл он упомянуть и о колоссальной девальвации белорусского рубля за время правления Лукашенко, которая подорвала доверие белорусов к национальной валюте.

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