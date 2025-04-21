Умер Папа Римский Франциск 41 21.04.2025, 11:02

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Фото: Reuters

(Обновлено) Ему было 88 лет.

Ватикан сообщает о смерти Папы Римского Франциска. Главе Католической церкви было 88 лет.

Франциск был первым латиноамериканским лидером Римско-католической церкви. На посту Папы он пробыл 12 лет.

Понтифик был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Позже Ватикан заявил, что после лечения понтифику придется заново учиться говорить.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

Хорхе Марио Бергольо родился в 1936 году в Буэнос-Айресе. Его отец, итальянским эмигрант Марио Хосе Бергольо был бухгалтером на железной дороге , а мать Реджина Мария Сивори — «преданной женой, посвятившей себя воспитанию их пятерых детей», отмечается на сайте Святого Престола.

Бергольо получил диплом по специальности «химик-технолог», но потом все же выбрал духовную стезю, поступив в семинарию Вилья-Девото в столице Аргентины. В 1958-м вступил в орден иезуитов после выздоровления от опасной для жизни пневмонии — молодому человеку тогда удалили часть легкого.

Он имел степень доктора богословия. Преподавал литературу, философию и теологию в нескольких католических колледжах в родном Буэнос-Айресе. Свободно говорил не только на испанском, но также на итальянском и немецком языках. При этом, уже будучи понтификом, Франциск признался, что в юности работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины, а также уборщиком и ставил опыты в химической лаборатории.

Бергольо всегда отличался скромностью и верностью идеалам служения. Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он регулярно проводил ритуал омовения ног в Великий четверг в тюрьмах, больницах, домах престарелых и трущобах. В первый Великий четверг после своего избрания Папой Франциск также омыл и поцеловал ноги 10 несовершеннолетним правонарушителям мужского пола и двум несовершеннолетним правонарушительницам (причем не все из них были католиками) в римском следственном изоляторе Касаль-дель-Мармо. Он проповедовал политическое примирение. Возглавлял аргентинскую церковь, когда в декабре 2001 года в стране вспыхнули беспорядки. Нестор и Кристина Киршнер считали его политическим соперником.

После смерти папы Иоанна Павла II в 2005 году Бергольо вызвали в Ватикан, чтобы он принял участие в папском конклаве в качестве кардинала-выборщика. Уже тогда аргентинец рассматривался как папабиль (кардинал, у которого есть все шансы стать новым понтификом), однако проиграл выборы. По итогам конклава новым главой Святого Престола стал кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI. Однако в 2013 году «немецкий» папа отрекся по состоянию здоровья.

В 2013-м был созван новый конклав, на котором Бергольо и был избран понтификом в возрасте 76 лет. Впервые в истории он взял себе имя Франциск — в честь одного из самых выдающихся католических святых Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев. До тех пор оно было табу для Пап, как Иисус или Петр. Считается, что этим выбором глава Святого Престола обозначает свой духовный пример. Это имя — символ бедности и смирения не только понтифика, но и самой церкви. При этом Франциск не стал использовать нумерацию своего имени, так что в будущем один из Пап сможет стать «Франциском Первым», если захочет.

Франциск видел свою миссию в спасении Римско-католической церкви, которая переживает кризис. Он считается сторонником реформаторского направления. «У меня такое впечатление, что Иисус был заключен внутри церкви. И он стучит в дверь, потому что хочет выйти», — сказал кардинал Бергольо незадолго до своего избрания. Германо-итальянский журналист, знаток Ватикана и биограф понтификов Марко Полити признал в интервью журналу Der Spiegel, что Франциск был вынужден преодолевать сопротивление «внутрицерковной оппозиции».

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