Во Франции зафиксировали новую серию нападений на тюрьмы
- 21.04.2025, 11:59
Прошлой ночью были атакованы сотрудники тюрем и следственных изоляторов.
Во Франции в ночь на понедельник, 21 апреля, зафиксировали новую серию нападений на тюрьмы и их сотрудников, сообщает Le Figaro.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен написал в Х, что прошлой ночью были атакованы сотрудники тюрем и следственных изоляторов.
«Никто не пострадал, но эти действия – запугивание Республики в то время, когда мы восстанавливаем авторитет и порядок в наших тюрьмах. Это сложный, но важный момент для государства и его должностных лиц», – написал Дарманен.
Министр не привел подробностей об атаках, однако профсоюз FO Justice проинформировал, что «два автомобиля подожгли на парковке тюрьмы Лион-Корбас».
В профсоюзе добавили, что злоумышленники ошибочно атаковали один из домов, считая, что там проживает сотрудник тюрьмы.
Профсоюз осудил «самым решительным образом эти подлые и трусливые действия».
«Мы требуем немедленных мер защиты для сотрудников, быстрого и образцового расследования, а также жесткой реакции со стороны администрации и судов», – подчеркнула FO Justice.