Во Франции зафиксировали новую серию нападений на тюрьмы 21.04.2025, 11:59

Прошлой ночью были атакованы сотрудники тюрем и следственных изоляторов.

Во Франции в ночь на понедельник, 21 апреля, зафиксировали новую серию нападений на тюрьмы и их сотрудников, сообщает Le Figaro.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен написал в Х, что прошлой ночью были атакованы сотрудники тюрем и следственных изоляторов.

«Никто не пострадал, но эти действия – запугивание Республики в то время, когда мы восстанавливаем авторитет и порядок в наших тюрьмах. Это сложный, но важный момент для государства и его должностных лиц», – написал Дарманен.

Министр не привел подробностей об атаках, однако профсоюз FO Justice проинформировал, что «два автомобиля подожгли на парковке тюрьмы Лион-Корбас».

В профсоюзе добавили, что злоумышленники ошибочно атаковали один из домов, считая, что там проживает сотрудник тюрьмы.

Профсоюз осудил «самым решительным образом эти подлые и трусливые действия».

«Мы требуем немедленных мер защиты для сотрудников, быстрого и образцового расследования, а также жесткой реакции со стороны администрации и судов», – подчеркнула FO Justice.

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