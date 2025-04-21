В Лунинце военных учили сбивать дроны из охотничьего оружия 9 21.04.2025, 18:37

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Фотофакт.

В Лунинце белорусских военных учили сбивать дроны из охотничьих ружей. Об этом сообщила в соцсетях местная районка.

«Военные производили стрельбу из самозарядного охотничьего ружья, автомата Калашникова, пистолета Макарова», — пишут журналисты.

Обучение происходило в тире местного 56-го зенитного ракетного полка.

Предполагается, что военных учили отстреливаться от FPV-дронов.

О более технологических способах борьбы с беспилотниками районная газета не сообщает.

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