В Лунинце военных учили сбивать дроны из охотничьего оружия

В Лунинце военных учили сбивать дроны из охотничьего оружия9
- 21.04.2025, 18:37
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Фотофакт.
В Лунинце белорусских военных учили сбивать дроны из охотничьих ружей. Об этом сообщила в соцсетях местная районка.
«Военные производили стрельбу из самозарядного охотничьего ружья, автомата Калашникова, пистолета Макарова», — пишут журналисты.
Обучение происходило в тире местного 56-го зенитного ракетного полка.
Предполагается, что военных учили отстреливаться от FPV-дронов.
О более технологических способах борьбы с беспилотниками районная газета не сообщает.