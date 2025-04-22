Новые сирийские власти задержали двух руководителей палестинских террористов 22.04.2025, 14:47

«Исламский джихад» принимал участие в атаках на Израиль.

Сирийские власти задержали двух высокопоставленных членов палестинской радикальной группировки «Исламский джихад», принимавшей участие в нападении на Израиль в октябре 2023 года. В США и ЕС «Исламский джихад» признан террористической организацией.

Как пишет Reuters, в заявлении вооружённого крыла «Исламского джихада» — «Бригад Аль-Кудс» — говорится, что под стражу были взяты Халед Халед, командир формирований группировки в Сирии, и Яссер аз-Зафари, возглавляющий её организационный комитет. Оба находятся в заключении уже пять дней, при этом официальные причины их ареста не называются.

«Их удерживают без объяснения причин и в форме, которую мы не ожидали бы увидеть от братьев», — говорится в заявлении. «Исламский джихад» потребовал немедленного освобождения Халеда и аз-Зафари.

Чиновник министерства внутренних дел Сирии подтвердил факт задержания, но отказался от комментариев. Источник в палестинской диаспоре Дамаска также подтвердил аресты.

«Исламский джихад», получающий финансирование и военную поддержку от Ирана, долгое время действовал, используя базы в Сирии и Ливане. Однако региональный расклад сил изменился: в 2024 году сирийский диктатор Башар Асад был свергнут в результате наступления оппозиционных сил, а власть в Дамаске перешла к новому исламистскому правительству.

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