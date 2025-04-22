Вэнс назвал сотрудничество США и Индии определяющим XXI век 1 22.04.2025, 18:09

Вице-президент США совершил визит в Индию.

Сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели определит, каким будет XXI век, без его успеха наступят «темные времена», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию.

«Если Индия и Соединенные Штаты будут успешно сотрудничать, мы увидим процветающий и мирный XXI век, — сказал он, выступая в городе Джайпур (цитата по Reuters). — Но я также считаю, что если мы не сможем успешно работать вместе, XXI век может стать очень темным временем для всего человечества».

В частности, Вэнс призвал Индию увеличить закупки военной техники США, в том числе истребителей пятого поколения F-35.

«Мы хотим больше сотрудничать, мы хотим больше работать вместе, и мы, конечно же, хотим, чтобы ваша страна покупала больше нашей американской военной техники», — сказал он (цитата по The Business Standard), подчеркнув, что это позволит Индии защищать свое воздушное пространство и граждан «как никогда раньше». Вице-президент США отметил, что Вашингтон и Нью-Дели имеют общие цели как в экономике, так и в национальной безопасности.

Он признал, что в прошлом США «слишком часто обращались» к Индии «с поучениями» и рассматривали ее как источник дешевой рабочей силы. Он упомянул также сильную поддержку внутри страны индийского премьер-министра Нарендры Моди и назвал его правительство «возможно, самым популярным в демократическом мире».

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