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Немецкое пиво теряет популярность

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  • 22.04.2025, 19:50
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Немецкое пиво теряет популярность

Спрос падает как внутри страны, так и за рубежом.

1,45 миллиарда литров пива из Германии было продано за границу в 2024 году, сообщило 22 апреля Федеральное статистическое ведомство. Это на десять процентов меньше, чем в 2014 году. Основное направление немецкого пивного экспорта — страны Европейского Союза. На них приходится больше половины поставок - 55,7 процента, передает DW.

Внутри Германии спрос на немецкое пиво падает сильнее, чем за рубежом

Но как бы ни сокращался спрос на немецкое пиво за границей, его потребление внутри страны снижается еще сильнее, отмечают в статистическом ведомстве. В прошлом году в самой Германии было продано 6,8 миллиарда литров местного пива — на 15,1 процента меньше, чем в 2014-м.

Вместе со снижением рыночной привлекательности продукта фиксируется и уменьшение числа пивоварен, хотя как раз оно выше, чем было десять лет назад — 1459, рост на 7,4 процента. Однако в 2019 году, в последний допандемийный год, пивоварен в Германии было 1552, и с тех пор их количество только уменьшается. В 2024-м по сравнению с годом ранее — на 3,4 процентных пункта.

«День пива»

Поводом для публикации Федерального статистического ведомства стал «День пива», который в среду, 23 апреля, отмечает Немецкий союз пивоваров. Он установлен в память о том, как в 1516 году в Баварии был принят закон о чистоте пива. Герцог Вильгельм IV повелел тогда, чтобы при производстве напитка использовались только вода, солод, хмель и дрожжи. «Благодаря этому закону сохранилась старинная ремесленная техника, и он сам остается старейшим из ныне действующих в мире нормативно-правовых актов в отношении пищевой продукции», - отмечают в союзе пивоваров, который был основан в 1871 году и занимается внутриотраслевым саморегулированием.

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