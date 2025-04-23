Куба вводит электронные визы для туристов
- 23.04.2025, 3:59
Белорусы могут находиться на острове без визы до 30 дней.
Министерство туризма Кубы сообщило, что с 1 июля туристы, которым требуется виза, смогут въехать в страну только по электронной E-visa. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней.
Пресс-служба ведомства уточнила в Facebook, что электронные визы вводятся для упрощения процедуры пересечения границы. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда ранее уточнял, что E-visa также ускорит и упростит процесс запроса и обработки визы.
О начале работы электронных виз на Кубе министерство туризма объявило в августе 2024 года. В настоящий момент она действует наравне с обычной визой.