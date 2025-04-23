закрыть
23 апреля 2025, среда, 3:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Куба вводит электронные визы для туристов

  • 23.04.2025, 3:59
Куба вводит электронные визы для туристов

Белорусы могут находиться на острове без визы до 30 дней.

Министерство туризма Кубы сообщило, что с 1 июля туристы, которым требуется виза, смогут въехать в страну только по электронной E-visa. Белорусы могут находиться на Кубе без визы до 30 дней.

Пресс-служба ведомства уточнила в Facebook, что электронные визы вводятся для упрощения процедуры пересечения границы. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда ранее уточнял, что E-visa также ускорит и упростит процесс запроса и обработки визы.

О начале работы электронных виз на Кубе министерство туризма объявило в августе 2024 года. В настоящий момент она действует наравне с обычной визой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип