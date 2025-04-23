Лукашенко выставляют на посмешище его же чиновники 5 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

23.04.2025, 9:20

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Нас ждет еще немало забавных серий.

В комедийном сериале под названием «создание отечественного электромобиля» новые серии: авто «презентуют» в мае и якобы запустят в серийное производство в следующем году.

Об этом заявил на днях гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский в эфире СТВ.

Напомним, что инициированный лично Александром Лукашенко комедийный сериал под названием «создание отечественного электромобиля» продолжается с 2017 года и продлевался сезон за сезоном.

В текущем сценарий таков: теперь белорусский электромобиль пытаются создать на базе «белорусского» кроссовера Belgee X50, который является фактически копией уже устаревшего Geely Coolray (у китайцев выкупили лицензию, чтобы была возможность побаловаться).

В чем юмор новых серий? Во-первых, модель с двигателем внутреннего сгорания пытаются переделать в «электричку»: идет тестирование пяти опытных образцов Belgee eX50, которые обещают завершить в апреле.

Что можно сказать об опытных образцах Belgee eX50? Ничего хорошего. Что «презентуют» в мае пока не совсем понятно, но еще совсем недавно в СМИ так описывали «белорусский электрокар»: кроссовер тянет на 1815 кг, то есть он на 400 кг тяжелее бензиновой модели Belgee X50, электромобиль способен разогнаться до 130 км/ч и якобы способен проехать до 400 км на одном заряде батареи.

Во-вторых, много юмора связано с тем, что электромобиль пытаются создать из белорусских компонентов. Некоторые чиновники даже утверждают, что опытные образцы уже на 70% из отечественных деталей.

На этот момент в сентябре 2024 года обратил внимание тогдашний премьер-министр Роман Головченко, призвавший «не обманывать ни себя, ни народ»:

– Если сейчас мы говорим о том, что можно взять серийный автомобиль Geely X50 или X70 и на его базе с доработками кузова поставить туда импортные элементы силовой электроники, управляющий комплекс, батарею, инвертор, тяговый двигатель, будет это белорусским автомобилем или нет? Номинально это будет белорусский автомобиль, потому что выпущен в Беларуси, с использованием нашего труда, определенных технологических операций. Это сделать можно, но не в этом задача. Для того чтобы не обманывать ни себя, что называется, ни народ.

Тогда же Головченко проговорился, что конструкторы только подходят к созданию своего «программно-аппаратного комплекса, который управляет в целом всей электроникой автомобилей».

В-третьих, без улыбки не посмотришь на дискуссии о том, какой должна быть цена беларуского электромобиля. Несколько месяцев назад сам Свидерский проговорился:

– Одно дело – производить модель, изначально проектировавшуюся как электромобиль. Совсем другое – в авто с ДВС убирать бензобак и вставлять иное оборудование. Это может вызвать рост себестоимости по сравнению с конкурентами.

Мечта разработчиков – чтобы белорусский электромобиль стоил около 30 тысяч долларов. На даже такой довольно высокий потолок выглядит фантастикой.

В феврале этого года замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич признался:

– Мы ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить 40-50 тысяч долларов, то какие тут меры господдержки ни включай, он не будет продаваться, то есть это будет единичный продукт.

Почему сериал о создании белорусского электромобиля носит комедийный характер? Не только потому, что, несмотря на все старания и обещания властей, в финале каждого сезона зрители видят, что ничего приличного создать так и не удалось – вместо электрокара выходит «пшик».

Смешно и потому, что изначально было понятно: идею о создании нового и конкурентоспособного на рынке электромобиля в условиях современной Беларуси под управлением Лукашенко реализовать невозможно. Когда исполнением занимается не один из мировых автоконцернов, а недофинансируемая наука и отрасль, испытывающая дефицит инвестиций, результат крайне предсказуем.

Поэтому нас ждет еще немало забавных серий, премьера ближайшей из которых уже в мае: состоится ли вообще «презентация» и что на ней покажут? Что скажет Свидерский и как на очередной провал отреагирует Лукашенко (поскольку безумная идея принадлежит лично ему, то правитель обычно делает вид, что все путем, надо просто дать разработчикам еще немного времени)?

Продолжение сериала, похоже, обещает зрителям еще много «шуток» от чиновников.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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