Ситуация на границе с Польшей приближается к коллапсу

Ситуация на границе с Польшей приближается к коллапсу4
- 23.04.2025, 10:05
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Машин, ожидающих выезда из Беларуси, стало в разы больше.
Несколько последних дней на границе с Польшей складывается сложная обстановка.
Очередь авто, ожидающих выезд из Беларуси, растет как на дрожжах и за сутки увеличилась более чем на треть, пишет «Точка».
Если 22 апреля машин в пункте пропуска «Тересполь» («Брест») было около 900, то уже утром 23 апреля ситуация приближается к коллапсу.
Меньше чем за сутки количество транспорта перевалило далеко за тысячу. По последним данным ГПК, выезда из Беларуси ожидают 1260 автомобилей.
Резкий рост очереди машин на границе с Польшей зафиксировали после Пасхи. Если до праздника выехать из страны хотели всего 170 легковушек, то за пару дней их количество выросло многократно.
Пока ситуация контролируемая, однако провести в очереди придется не один час. Стоит отметить, что в прошлом году наблюдалась похожая ситуация. Это связано с началом отпускного сезона, а также приближением длинных майских выходных.