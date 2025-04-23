Какие документы белорусам нужно хранить вечно? 1 23.04.2025, 10:58

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Нотариус объяснила.

Какие документы стоит хранить и как долго, куда обращаться, если утеряна действительно важная бумажка? Об этом телеканалу ОНТ рассказала нотариус Гродненского нотариального округа Галина Гринкевич.

Мастхэв при любых обстоятельствах

Итак, хранить в самом надежном месте и брать с собой при различных жизненных обстоятельствах (к примеру, переезд, ЧП и т.д.) обязательно:

паспорт либо заменяющий его документ;

все личные документы, к ним относятся свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака, военный билет;

документы о получении образования (аттестат, диплом);

документы, которые подтверждают наличие льгот (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д.).

«Также в категорию «важные» относятся правоустанавливающие документы на имущество (свидетельство о праве на наследство; свидетельство о праве собственности; договоры купли-продажи; брачные договоры; договоры раздела имущества между супругами (бывшими супругами) и другие документы», — поясняет Галина Гринкевич.

Все вышеназванные документы должны храниться вечно. На всякий случай их можно отсканировать и сделать электронный вариант, так как восстанавливать документы в случае их утери — достаточно долгий и сложный процесс.

«Обязательно храните все благодарности, награды и грамоты, а также договоры с работодателями и документы, подтверждающие ваше членство в различных союзах. Первые пригодятся при оформлении пенсии, вторые — для определения трудового стажа», — отмечает нотариус.

Где восстанавливать утерянные документы?

В случае потери либо хищения паспорта за его восстановлением необходимо обращаться в отдел по гражданству и миграции, к которому вы относитесь. Стоит такая услуга одну базовую величину — сегодня это 42 рубля.

Для оформления повторного свидетельства о рождении (смерти, заключении либо расторжении брака) необходимо идти в загс. В каждом отделе есть свой архив, записи актов гражданского состояния хранятся в нем 75 лет, а потом передаются в государственные исторические архивы.

«Если же необходимая актовая запись отсутствует и у вас нет иной возможности восстановить документ, обращайтесь в суд», — советует Галина Гринкевич.

Восстановить документы на недвижимость можно в территориальной организации по госрегистрации недвижимого имущества и сделок с ним (бывшее БТИ). Дубликаты нотариально удостоверенных документов выдает нотариус, а если документы уже находятся на хранении в нотариальном архиве — можно получить архивную копию.

Стоит ли собирать квитанции об оплате коммуналки?

Ответ на этот вопрос однозначный — да. Они помогут вам в случае сбоя компьютерной программы доказать, что вы исправно оплачивали жилищно-коммунальные услуги, газ, воду, электричество и т.д.

«Сохранять квитанции об уплате услуг ЖКХ необходимо особенно в том случае, если вы — не единственный собственник квартиры. Конечно, «коллекционировать» в течение всей жизни их не надо, так как ни в одном нормативном документе не сказано, сколько лет нужно хранить эти документы. Здесь вступает в дело закон о сроке исковой давности по спорам, который истекает через три года с момента возникновения проблемной ситуации», — поясняет специалист.

Нужно ли хранить договор с банком о рассрочке?

Если вы обращались в банк для получения кредита и рассрочки и уже выплатили их, не спешите «расставаться» с договором. С этими документами нужно быть максимально внимательным. Лучшее решение — взять в банке справку о том, что он больше к вам претензий не имеет.

Какие бумажки можно смело отправлять в урну?

Сюда относятся просроченные гарантии, рецепты и медицинские справки, заключения и назначения врачей, а также долговые расписки и старые доверенности. К слову, срок действия доверенности указан в ней, а если нет — то она действует в течение года.

Можете смело все вышеназванные бумаги выбрасывать, только на всякий случай порвите на мелкие клочки — так безопаснее.

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