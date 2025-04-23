закрыть
23 апреля 2025, среда, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кыргызстане арестовали российскую чиновницу

  • 23.04.2025, 14:36
  • 2,172
В Кыргызстане арестовали российскую чиновницу

Она подозревается в вербовке граждан страны в качестве наемников на войну против Украины.

В Кыргызстане взяли под стражу до 17 июня работающую в представительстве Россотрудничества — «Русском доме» в городе Ош Наталью Секерину. Она подозревается в вербовке граждан страны в качестве наемников на войну против Украины. Решение о мере пресечения принял Первомайский райсуд Бишкека.

Секерина проходит подозреваемой в рамках дела по части 1 статьи 416 УК Кыргызстана — «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях», сообщили «Радио Азаттык» и «Интерфакс».

Дело возбудило главное следственное управление Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Кроме Секериной, которая ранее работала журналистом, арестован сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Кроме того, в рамках уголовного дела о наемничестве задержаны еще два человека, личности которых устанавливаются. По данным юриста одного из задержанных, они находятся под подозрением в вербовке людей для войны в Украине.

Россотрудничество, представительствами которого являются «Русские дома» в десятках странах (где их еще не закрыли), официально занимается развитием сотрудничества РФ со странами СНГ и другими государствами, а также поддержкой соотечественников за рубежом. Пропаганду идей «Русского мира» Россотрудничество, подчиняющееся напрямую президенту РФ, называет «содействием распространению за рубежом объективного представления о современной России».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов