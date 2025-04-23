В Кыргызстане арестовали российскую чиновницу 23.04.2025, 14:36

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Она подозревается в вербовке граждан страны в качестве наемников на войну против Украины.

В Кыргызстане взяли под стражу до 17 июня работающую в представительстве Россотрудничества — «Русском доме» в городе Ош Наталью Секерину. Она подозревается в вербовке граждан страны в качестве наемников на войну против Украины. Решение о мере пресечения принял Первомайский райсуд Бишкека.

Секерина проходит подозреваемой в рамках дела по части 1 статьи 416 УК Кыргызстана — «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях», сообщили «Радио Азаттык» и «Интерфакс».

Дело возбудило главное следственное управление Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Кроме Секериной, которая ранее работала журналистом, арестован сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Кроме того, в рамках уголовного дела о наемничестве задержаны еще два человека, личности которых устанавливаются. По данным юриста одного из задержанных, они находятся под подозрением в вербовке людей для войны в Украине.

Россотрудничество, представительствами которого являются «Русские дома» в десятках странах (где их еще не закрыли), официально занимается развитием сотрудничества РФ со странами СНГ и другими государствами, а также поддержкой соотечественников за рубежом. Пропаганду идей «Русского мира» Россотрудничество, подчиняющееся напрямую президенту РФ, называет «содействием распространению за рубежом объективного представления о современной России».

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