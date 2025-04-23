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Крупнейший в России производитель сельхозтехники начал массовые увольнения

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  • 23.04.2025, 17:20
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Крупнейший в России производитель сельхозтехники начал массовые увольнения
иллюстративное фото

Производство обвалилось.

Крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» сократил около 2 тысяч сотрудников на фоне резкого падения объемов производства. Об этом «Коммерсанту» рассказал совладелец компании и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. По его словам, всю осень 2024-го предприятие работало в укороченном режиме — всего три дня в неделю. В начале 2025 года завод перешел на пятидневку, но в «сниженном» формате. «Такой режим не действует позитивно на коллектив. Дисциплинированности и стабильности качества это не способствует. <…> Стараемся больше не увольнять [сотрудников — прим.ред], иначе потом надо будет учить новых людей», — подчеркнул Бабкин.

По итогам 2024 года производство сельхозтехники в России рухнуло на 12,5% — до 237,1 млрд рублей с НДС, сообщает «Росспецмаш». Особенно резко — на 61% — сократился выпуск машин для внесения удобрений. Снижение выпуска произошло на фоне падения продаж на внутреннем рынке. В 2024 году объемы реализации сельхозтехники сократились на 17,6% и составили 198,4 млрд рублей с НДС. Почти все категории техники показали отрицательную динамику, а наиболее ощутимое падение продемонстрировали машины для внесения удобрений (минус 58%), а также зерноуборочные комбайны (минус 30,7%) и кормоуборочные (минус 24,8%).

Начало 2025 года не принесло улучшений. В январе продажи техники рухнули на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив лишь 8,9 млрд рублей с НДС (данные «Росспецмаша»).

В ассоциации объяснили кризис сразу несколькими факторами: высокой ключевой ставкой Центробанка (21%), ростом себестоимости техники и продукции АПК, слабой доходностью сельхозпроизводства, а также сокращением объемов господдержки. По данным источника «Коммерсанта» на рынке, дополнительным ударом для отрасли стало падение рентабельности в сегменте зерновых культур. Причины — низкие закупочные цены, введение экспортных пошлин и рост затрат. «В итоге аграрии начали экономить и стали реже обновлять технику», — резюмировал собеседник издания.

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