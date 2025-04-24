ВСУ расширили список бригад для контрактников до 24 лет
- 24.04.2025, 4:11
C 16 до 24.
Количество бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), к которым могут присоединиться добровольцы-контрактники, не достигшие мобилизационного возраста, увеличили с 16 до 24. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.
Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как указали в ведомстве, теперь украинцы могут выбрать бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны.