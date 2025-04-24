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Выпущен самый мощный в мире смартфон

  • 24.04.2025, 12:49
  • 1,508
Выпущен самый мощный в мире смартфон

Он вдвое дешевле iPhone 16 Pro.

Компания Honor презентовала для китайского рынка флагманский телефон Honor GT Pro. На сегодня это самый мощный Андроид в мире: в бенчмарке AnTuTu устройство набирает 3,44 миллиона баллов, пишет УНИАН.

Honor GT Pro стал первым смартфон на базе разогнанной Snapdragon 8 Elite – 4,47 ГГц вместо 4,32 ГГц. Топовый «камень» дополнили оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.1. Гаджет поддерживает частоту 144 FPS в популярных играх вроде Call of Duty и League of Legends.

Основные технические характеристики такие:

дисплей 6.78’’, AMOLED, 1,5K, 144 Гц, 6000 нит, ШИМ 4320 Гц;

процессор Snapdragon 8 Extreme (Leading Edition);

16+1024 ГБ памяти;

основная камера на 50 Мп с OIS дополнена шириком 50 Мп и телеобъективом 50 Мп с поддержкой 3-х оптического зума. И еще один 50-Мп датчик в составе фронтальной камеры.

аккумулятор 7200 мАч, быстрая зарядка 90 Вт.

Вдобавок устройство оснащается корпусом с влагозащитой по стандарту IP68/IP69. Также есть модуль NFC, мощные динамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Honor GT Pro уже вышел в Китае, цена – от 3699 юаней, $500 (~21 300 грн). До Украины аппарат вряд ли доберется, но со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором 8000 мАч. При этом толщина аппарата составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

Меж тем у Samsung вышел новый смартфон с «неубиваемым» корпусом и съемной батареей. Также его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

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