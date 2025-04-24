ВСУ ликвидировали еще одного российского пропагандиста 6 24.04.2025, 14:05

5,510

Нанесен точный ракетный удар.

Еще один российский пропагандист замолчал навсегда. Z-военкор Никита Голдин из телеканала «Звезда», раненый на оккупированной Луганщине, скончался в больнице после полутора месяцев мучений, передает «Диалог.UA».

Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственные источники. Пропаганда под прикрытием «журналистики» Голдин, представлявший российский телеканал «Звезда», умер 22 апреля от тяжелых ранений, полученных в результате удара по селу Михайловка в Северодонецком районе Луганской области.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в медучреждениях. Он находился в том же съемочном составе, что и пропагандисты Александр Сиркели, Андрей Панов и «военкор» «Известий» Александр Федорчак, погибшие 24 марта на месте.

Голдин выжил, но получил тяжелейшие травмы и впал в критическое состояние, из которого так и не вышел. Россия заявляет, что их ликвидировали ударами из HIMARS в районе, удаленном на 30 километров от линии боевого столкновения.

Российские z-пропагандисты — не просто съемочные группы

Российские «военкоры» давно утратили статус наблюдателей. Они не носят знаков прессы, перемещаются в составе армейских подразделений, используют оружие и являются частью боевых операций.

Их деятельность — это не журналистика, а информационное прикрытие агрессии, которой не предоставляется никакой неприкосновенности, особенно на фронте. Голдин, как и многие его коллеги, годами распространял ложь, оправдывал убийства и игнорировал реальные факты войны. Теперь он не сможет врать дальше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com