Трамп предупредил, из-за чего из США могут убежать миллионеры 8 24.04.2025, 18:07

1,748

Президент заявил, что повышение налогов для богатых разрушительно скажется на США.

Повышение налоговой ставки для американских миллионеров может иметь разрушительные для США последствия. Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Другие страны, которые сделали это, потеряли много людей. Они теряют своих богатых людей. Это будет плохо, потому что богатые люди платят налог», — сказал Трамп.

Эти слова, как пишет Bloomberg, должны «охладить пыл дискуссий» в Республиканской партии о новой налоговой ставке для сверхбогатых американцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com