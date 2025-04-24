Трамп предупредил, из-за чего из США могут убежать миллионеры

Трамп предупредил, из-за чего из США могут убежать миллионеры8
- 24.04.2025, 18:07
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Президент заявил, что повышение налогов для богатых разрушительно скажется на США.
Повышение налоговой ставки для американских миллионеров может иметь разрушительные для США последствия. Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.
«Другие страны, которые сделали это, потеряли много людей. Они теряют своих богатых людей. Это будет плохо, потому что богатые люди платят налог», — сказал Трамп.
Эти слова, как пишет Bloomberg, должны «охладить пыл дискуссий» в Республиканской партии о новой налоговой ставке для сверхбогатых американцев.