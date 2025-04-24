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Немецкую экономику ждет стагнация

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  • 24.04.2025, 18:22
Немецкую экономику ждет стагнация

Рост экономики ФРГ в 2025 году будет нулевым.

Федеральное министерство экономики Германии понизило прогноз экономического роста на 2025 год до нуля, следует из опубликованного в четверг, 24 апреля, весеннего отчета министерства. В январе еще ожидался рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,3% - и это уже было значительное понижение по сравнению с ранее прогнозируемыми 1,1%, уточняет DW.

Кроме того, в отчете упоминается ухудшение экономических перспектив на рынке труда. «В этом году занятость сократится. Кроме того, следует ожидать роста уровня безработицы», - говорится в тексте. Среди положительных аспектов отмечается «снижение внутриполитической неопределенности» в связи с ожидаемым формированием нового правительства, а также рост реальных доходов населения, который в перспективе должен стимулировать частное потребление.

Минэкономики ожидает также «позитивных импульсов» от уже анонсированных инвестиций новой коалиции, финансируемых за счет заимствований. Однако ощутимый вклад в рост экономики они, вероятно, внесут только в следующем году. Согласно текущему прогнозу, экономика ФРГ в таком случае к 2026 году может вырасти на 1,0%.

«Экономическая политика Германии сталкивается с серьезными вызовами», - прокомментировал текущую ситуацию уходящий в отставку министр экономики ФРГ Роберт Хабек. К «вызовам» представитель «зеленых» отнес последствия пандемии коронавируса, войну России против Украины и «непредсказуемую торговую политику Соединенных Штатов».

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