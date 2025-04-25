CNN: У Путина есть новый план по переговорам
- 25.04.2025, 7:58
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Кремль вряд ли будет придерживаться перемирия на передовой.
В новом мирном плане от Трампа по Украине есть сразу несколько проблем. Самая главная проблема следующая: президент США так и не озвучил публично своих ожиданий от России. При этом эксперты сильно сомневаются, что Кремль будет придерживаться перемирия на передовой.
Если Трампу не удастся урегулировать ситуацию в Украине, то возможен раскол как в НАТО, так и Трансатлантическом альянсе, сообщает CNN.
Для США это грозит ущербом для доллара, экономики и политики. При этом ни один новый проект с РФ не покроет издержки США.
Также непонятны ожидания Трампа от президента Украины. Вашингтон призывает Киев заморозить линию фронта и отказаться от Крыма, однако ни в Киеве, ни в ЕС не готовы пойти на такой шаг, а санкции против полуострова будут продлены.
Заморозка конфликта не в интересах Москвы, поскольку Путин все еще уверен, что способен военным путем решить «первопричины войны».
Эксперты говорят, что в идеале Кремль хочет снятия с РФ санкций. В конечном итоге ЕС и Украина будут сами решать проблему безопасности на континенте.
Путин продолжает верить, что время на его стороне, а вот Трамп, наоборот, подчеркивает, что «часы тикают». Не исключено, что Кремль пока добивается от США небольших уступок, но в будущем попытается выстроить геополитическую картину в свою пользу. За время правления Трампа мир уже сильно изменился в пользу России, считает ряд экспертов.
Кремль и дальше будет нарушать любое перемирие на фоне того, как команда Трампа часто искажает реальные факты. Более того, Уиткофф в недавнем интервью не смог назвать все территории Украины, которые находятся под оккупацией РФ. Чем дольше Москва ведет переговоры, тем лучше выглядит сделка. Однако нет никаких оснований верить в то, что Путин действительно готов подписать мирное соглашение.