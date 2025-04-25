Дроны в третий раз за апрель атаковали ракетную часть РФ в Шуе 25.04.2025, 8:22

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Жители сообщают о взрывах и звуках сирены.

Шую в Ивановской области России вновь атаковали беспилотники. Ранее город, в котором дислоцирована 112-я ракетная бригада ВС РФ, был атакован дважды в середине апреля, передает «Немецкая волна».

«В городе Шуя отражается атака беспилотников. Сохраняйте спокойствие, перейдите в безопасное место", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Ивановской области в пятницу, 25 апреля, около 5.00 по местному времени. Никаких других подробностей не приводится. Спустя примерно два часа штаб сообщил, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки беспилотников. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет», - уведомили власти региона.

Издание Astra пишет, что жители Шуи сообщают о взрывах и звуках сирены воздушной тревоги в городе.

В городе дислоцирована 112-я ракетная бригада Вооруженных сил России, которую украинские военные обвинили в ударе баллистическими ракетами «Искандер» по Сумам в Вербное воскресенье 13 апреля. Жертвами этой атаки стали 35 человек, в том числе два ребенка. Причастна ли эта бригада к совершенной накануне ночью атаке на Киев и Харьков, не уточнялось.

Дроны атаковали Шую 16 и 17 апреля

Ранее Шуя дважды - 16 и 17 апреля - подверглась атаке БПЛА. Оперативный штаб региона тогда сообщил, что атаки отбиты, пострадавших нет, а в нескольких домах выбиты стекла. По его данным, школы в Шуе были переведены на дистанционный режим работы.

Местные жители при этом сообщали о взрывах около 4.00 по местному времени. Тогда очевидцы сняли на видео момент атаки, а также пожар, начавшийся после удара. Издание Astra геолоцировало одну из записей, она снята менее чем в 200 метрах от военного городка 112-й ракетной бригады ВС РФ, а автор одного из видео утверждал, что пылает воинская часть.

Кроме того, сообщалось, что беспилотники, атаковавшие в середине апреля Шую, попали по ангарам с баллистическими ракетами.

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